إطلاق شراكة جديدة بين كندا والاتحاد الأوروبى لتحييد الصين

وبحسب وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، بعد اجتماعه فى بروكسل مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبى، اليوم: "تحدثنا مع شركائنا فى الاتحاد الأوروبى عما يمكننا فعله لبناء اقتصاد أنظف لسنوات مقبلة".
وأضاف ترودو فى تصريحات للصحفيين: "أولاً، علينا أن نستمر فى توفير وظائف جيدة وصديقة للبيئة للطبقة الوسطى، وأن نؤمن سلاسل التوريد للمعادن والسبائك الضرورية، المهمة لأغراض مثل بطاريات السيارات الكهربائية".
ومن جانبها، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فى حديثها إلى الصين، قائلة: "نرغب فى تنويع وارداتنا بعيدًا عن منتجين مثل الصين، لأننا نريد المزيد من الاستدامة، وأقل ضرر بيئى ممكن، كما أننا نريد شفافية حول المواد الخام".
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