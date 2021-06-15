المرصد: مقتل شخصين وإصابة 14 جراء انفجار فى عفرين السورية

جدة - نرمين السيد - أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انفجار سيارة ملغمة عند مفرق قرية كفر جنة التابعة لمدينة عفرين فى ريف حلب الشمالى الغربى.





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