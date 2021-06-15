tharwa – تفعيل فضاء اولياء التلاميذ لاستظهار كشف النقاط الفصل الثاني 2021

أتاح موقع فضاء اولياء التلاميذ تسجيل لاستظهار كشف النقاط 2021 الفصل الثاني، وذلك من أجل نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، المقرر إعلانها هذا الأسبوع وفق ما تم إعلانه في موعد نتائج السانكيام من وزارة التربية الوطنية، كما سيتيح نتائج التعليم المتوسط من خلال الموقع الإلكتروني ثروة كشف نقاط الفصل الثاني عبر tharwa.education.gov.dz، ويمكنكم التسجيل والحصول علي الكشف وفق خطوات مبسطة سنتعرف معكم عليها الآن.

فضاء اولياء التلاميذ تسجيل لاستظهار كشف النقاط 2021

فضاء الاولياء التسجيل متاح الآن، حيث عهدنا من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر، توفير النتائج والكشوف للدرجات فور نهاية فترة الامتحانات كل فصل دراسي، وتعتبر ميزة متطورة تتبعها وزارة التربية الوطنية للحفاظ علي كافة الأبناء في مختلف الولايات الجزائرية، والذي يحفظ الجميع ويمكنهم من الحصول علي درجاتهم من خلال الإنترنت، ويمكنكم التسجيل والحصول وفق الخطوات المرفقة إليكم.

موقع كشف النقاط 2021

أستقبل موقع كشف نقاط فصل ثاني كثيراً من الطلبات، والرغبة في الحصول علي شهادة التعليم الابتدائي والمتوسط، ونعلمكم أنه يتوفر لكم من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، التسجيل والدخول من أجل درجات الفصل الثاني، كما يجب التعرف علي موعد صدور النتيجة لكل مرحلة، والتي ستكون خلال هذا الأسبوع كحد أقصي كما أعلنت وزارة التربية، وستتوفر عن طريق تسجيل الفضاء.

التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني متاح الآن، ويمكنكم الحصول علي الكشوف من خلال إشعار يصل إليكم خلال حسابكم الرسمي، وسيتم إرفاق رابط الموقع الإلكتروني للحصول علي الكشوف بكل سهولة.

فيديو شرح استظهار كشف النقاط

يتضح إلينا من الفيديو المبسط، كيفية التسجيل في موقع وزارة التربية للحصول علي كشف نقاط التلميذ بكل سهولة.

رابط فضاء الاولياء كشف نقاط الفصل الثاني

ذكرت الوزارة الوطنية للتربية بالجزائر، أن عملية استخراج الكشوف للنقاط، يكون عن طريق الخطوات المبسطة، وذلك وفق الآتي:

تسجيل الدخول عبر رابط موقع الفضاء للنتائج.

tharwa.education.gov.dz.

الضغط على أيقونة كشف النقاط.

اختيار المرحلة التعليمية التابع لها التلميذ.

قم باختيار اسم التلميذ المراد الاستعلام عن نتائجه.

سوف تفتح نافذة جديدة تضم علامات الطالب في كافة المواد الدراسية المقررة عليه.

اضغط على سحب كشف النقاط لطباعته.

بذلك يتاح إليكم خدمة الحصول علي الدرجات بكل سهولة، ونؤكد لكم أن الموعد الرسمي كان قد تم ذكره ليكون 20 من جوان الجاري، وذكر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أن التسجيل يتيح لكم الحصول علي نتائج شهادة التعليم الابتدائي، بجانب نتائج التعليم المتوسط، وكذلك الحصول علي كشف النقاط 2021 عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ المرفق أعلاه.