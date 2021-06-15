عروض جرير الكترونيات أفضل أسعار اللاب توب وأجهزة ايباد

عروض جرير الكترونيات من أكثر المميزات التي تقوم بتقديمها مكتبة جرير لعملائها بالمملكة العربية السعودية ويتم تقديم هذه العروض أيضًا من خلال جرير اون لاين وذلك للتسهيل على العملاء في معرفة كافة الأسعار التي تقدمها المكتبة دون الحاجة إلى الذهاب إلى إحدى فروع مكتبة جرير وتتضمن أيضًا جرير الكترونيات أقساط لتلبية احتياجات جميع الفئات المختلفة من العملاء، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض جرير الكترونيات.

عروض جرير الكترونيات

تتميز عروض جرير الكترونيات بتوفيرها لكل المستلزمات التي يحتاجها العملاء من أجهزة لابتوب وطابعات وأجهزة العرض الضوئي والاكسسوارات المتعلقة بالالكترونيات بالإضافة إلى توفير عروض جرير للجوالات 2021 والتي من خلالها يستطيع العملاء الحصول على أفضل الماركات العالمية من الجوالات عبر المكتبة.

جرير الكترونيات لاب توب

توفر المكتبة عروض التخفيضات على أجهزة اللاب توب من جميع الماركات العالمية ومن أفضل هذه العروض:

لاب توب ايسر سويفت بورش AP714-51GT الجيل الحادي عشر وبروسيسور كور I7 بسعر 6999 ريال سعودي بدلًا من 9999 ريال ليحصل العميل على نسبة خصم 30% ويوفر 3000 ريال سعودي.

لاب توب اسوس Expert book B9450FM الجيل العاشر بروسيسور كور I7 14 بوصة بسعر 5499 ريال سعودي بدلًا من 7599 ريال ليحصل العميل على تخفيض بنسبة 28% ويوفر 2100 ريال سعودي.

هواوي ميت بوك اكس برو 13.9 بوصة الجيل العاشر كور I7 بسعر 5249 ريال سعودي بدلًا من 6999 ريال ويحصل العميل بذلك على نسبة خصم 25%.

جرير الكتورنيات ايباد

يحتاج العديد من الأفراد أجهزة ايباد متطورة للاستخدامها بأعمالهم الشخصية ولذا فقد وفرت مكتبة جرير بعض العروض المتميزة على أجهزة ايباد منها:

سامسونج جالكسي تاب اس 7 11 والمدعم لشبكات الجيل الرابع وبمساحة داخلية 128 جيجا بايت بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 3249 ريال ليوفر بذلك العميل مبلغ 350 ريال سعودي كما يحصل على هدايا قيمة بقيمة 339 ريال.

أبل ايباد برو 11 2020 المدعم لشبكات الجيل الرابع بسعة تخزينية 128 جيجا بايت بسعر 3849 ريال سعودي بدلًا من 4249 ريال ليحصل العميل على تخفيض بقيمة 400 ريال سعودي.

أبل ايباد برو 12.9 بوصة كمبيوتر لوجي المدعم لشبكات الجيل الرابع بمساحة داخلية 1 تيرا ثماني النواه بسعر 7199 بدلًا من 7399 ليحصل العميل على خصم بقيمة 200 ريال سعودي.

كما تتيح المكتبة لعملائها إمكانية تقسيط المشتريات بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل.