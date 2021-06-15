تعرف على أغلى 10 لاعبين في يورو 2020

انطلقت قبل أيام منافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، التي أجبر فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي على تأجيلها من العام الماضي، بمشاركة 24 منتخبًا.

عدد المنتخبات المشارك في البطولة يعد المرة الثانية التي يشارك فيها هذا الكمّ من المنتخبات بعد نسخة فرنسا 2016، وتم تقسيمهم على 6 مجموعات كل مجموعة تحتوي على 4 منتخبات، يتنافسون خلال الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل. يسعى كل منتخب من خلال العناصر التي تم اختيارها إلى الوصول لأبعد نقطة في البطولة، بل والوقوف على منصة التتويج في حلم مشروع للجميع، لما يملكه كل منتخب من عناصر مميزة تستطيع صناعة الفارق.. ولكن ماذا عن أبرز 10 لاعبين في البطولة، والأغلى من حيث القيمة التسويقية. المقدمة فرنسية في مقدمة اللاعبيين يأتي اللاعب الفرنسي كيليان إمبابي نجم نادي ناريس سان جيرمان بقيمة تسويقية بلغت 160 مليون يورو، والذي تضع عليه الجماهير آمالًا عريضة لتكرار الفوز باللقب، خاصة بعد أن أقرّ ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب بأن "الديوك" هم الأوفر حظاً للتتويج بالكأس. وفي المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين قيمة تسويقية في بطولة كأس الأمم الأوروبية جاء المهاجم الإنجليزي هاري كين بقيمة قدرت بـ120 مليون يورو، والذي كتب عبر حسابه على "انستغرام": "نعلم أن الأشهر الثمانية عشر الماضية كانت فترة صعبة على الجميع، لذا نأمل أن نعيد الابتسامات إلى الوجوه هذا الصيف، نحن نعلم ما يعنيه تمثيل إنجلترا في يورو، سنعطيها كل شيء". ويأتي زميل كين في المنتخب غادون سانشو مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني في المركز الثالث بقيمة تسويقية بلغت 100 مليون يورو، ليكوّنا الثنائي هجومًا قويًا للمنتخب الإنجليزي. يصعد لدور الـ16 متصدر المجموعة ووصيفها، ثم يلحق بأصحاب المراكز الأولى والثانية أفضل 4 منتخبات حققوا المركز الثالث، ثم تتنافس هذه الفرق الـ16 بطريقة إقصائية حتى الوصول للنهائي وتتويج أحد المنتخبات باللقب. وفي المركز الرابع في قائمة الأغلى في "اليورو" جاء اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي الحائز على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين للعام الثاني على التوالي بعد مساهمته في احتفاظ فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بقيمة تسويقية بلغت 100 مليون يورو. وبنفس القيمة التسويقية المقدرة بـ100 مليون يورو جاء زميله في المنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي الفائز بلقب الدوري بعد غياب 11 عام في المركز الخامس. آمال هولندا وبقيمة تسويقية بلغت 90 مليون يورو، جاء اللاعب الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب فريق برشلونة في المركز السادس، ليكون اللاعب المعروف عنه مرواغاته وقدرته الفائقة في السيطرة على الكرة وتنوع تمريراته أمل المنتخب في الحصول على اللقب. وفي المركز السابع في قائمة اللاعبين الأغلى في بطولة يورو 2020 جاء المهاجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيمة بلغت 90 مليون يورو. تم تقسيم مجموعات بطولة يورو 2020، الأولى "تركيا – إيطاليا – ويلز – سويسرا"، والمجموعة الثانية، "الدنمارك - فنلندا - بلجيكا – روسيا"، والمجموعة الثالثة، "هولندا – أوكرانيا - النمسا - مقدونيا الشمالية". وجاءت منتخبات "إنجلترا - كرواتيا - اسكتلندا - جمهورية التشيك" في المجموعة الرابعة، بينما ضمّت منتخبات "إسبانيا - السويد - بولندا – سلوفاكيا"، وفي المجموعة السادسة "المجر- البرتغال – فرنسا- ألمانيا". ألمانيا في الثامن وفي المركز الثامن في قائمة اللاعبين الأغلى من حيث القيمة التسويقية في البطولة، جاء اللاعب الألماني جوشوا كيميتش نجم فريق بايرن ميونخ بقيمة بلغت 90 مليون يورو. وبنفس قيمة الـ90 مليون يورو جاء اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز التاسع. وفي المركز العاشر في القائمة جاء اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيمة تسويقية بلغت 85 مليون يورو.

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