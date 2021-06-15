البنك الدولى يعلن حزمة بـ 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار فى الأردن

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، مساء أمس الإثنين، قال البنك الدولى إنه وافق على "برنامج بـ 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص فى الأردن للتعافى الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا".

وحسبما نقلت "فرانس برس"، يهدف البرنامج الى "مساعدة الأردن فى تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل بالاستفادة من إمكاناته الاقتصادية، خاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ".

كما نوه البيان الى أن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنى التحتية يعمل أيضًا على "تجهيز تمويل إضافى بـ250 مليون دولار أمريكى لدعم هذا البرنامج".

يذكر أن برنامج "تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ" جزء من حزمة تمويل بـ1.1 مليار دولار أعلن البنك الدولى أنها ستقدم على هيئة قروض ومنح للاردن لمساندته فى الاستجابة لجائحة كورونا والتعافى منها.

ويعانى الأردن بالأساس أوضاعًا اقتصادية صعبة، فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام خلال جائحة كورونا، إذ بلغ معدل الفقر فى خريف 2020، نحو 15.7%، وارتفع معدل البطالة فى 2020 إلى نحو 23%، فيما تجاوز الدين العام 47 مليار دولار، بزيادة قدرها 106% من الناتج المحلى الإجمالى.