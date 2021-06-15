سلطنة عمان تسجل 3 حالات إصابة بالفطر الأسود بين مرضى كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، أهابت وزارة الصحة العمانية بجميع مواطنى السلطنة والمقيمين فيها، إلى الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية من وباء "كوفيد-19"، وخصوصًا ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدى ونظافة اليدين، وتجنب التجمعات.

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