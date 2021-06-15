إصابة 9 من الحرس الإسبانى أثناء تصديهم لـ150 مهاجرًا فى مليلة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات المحلية فى جيب مليلة على الحدود المغربية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نحو 150 مهاجرًا حاولوا العبور إلى مليلة دون جدوى، ما أدى إلى إصابة 9 من الحرس المدنى الإسبانى بجروح أثناء تصديهم للمهاجرين.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، قال مصدر من بلدية مليلية "ن"، إن مجموعة من 150 شخصًا حاولوا فى حدود الخامسة صباحًا العبور من رصيف بالميناء الذى يمثل حدود المدينة، لكن لم يتمكن أحد منهم من الدخول".

وأضاف المصدر: "أُصيب 9 من الحرس المدنى الإسبانى بجروح طفيفة مبدئيًا بسبب عنف المهاجرين الذين كانوا يحملون هراوات، وعمدوا إلى رشقهم بالحجارة"، لافتًا إلى أن الغالبية من هؤلاء المهاجرين ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وبينهم أيضًا مغاربة.

يذكر أن جيبا مليلة وسبتة فى شمال المغرب على حدود إسبانيا يعدان منفذان تقليديان للمهاجرين الذين يحاولون التسلل عبر تسلق السياج الحديدى المحيط بهما من حين لآخر، ويشكلان الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا.

وكان جيب سبتة شهد تدفقًا استثنائيًا لنحو 10 آلاف مهاجر، معظمهم مغاربة، منتصف مايو الماضى، وذلك فى أعقاب أزمة دبلوماسية حادة بين إسبانيا والمغرب بسبب استضافة إسبانيا لزعيم جبهة بوليساريو الانفصالية إبراهيم غالى.