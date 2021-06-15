جدة - نرمين السيد - قال رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، "بحثنا خلال القمة الأمريكية ـ الأوروبية سبل تعزيز القيم الديمقراطية"، مؤكدا أن حماية الديمقراطية هدف مشترك بين أوروبا وأمريكا.





وأضاف ميشيل، أنه تم بحث قضايا متعلقة بالأمن الدولى مثل الاتفاق النووى مع إيران، مشيرا إلى أن أى تصعيد فى الملف الإيرانى سيكون خطيرا على أمن المنطقة والعالم، مؤكدا أنه تم العمل على الإبقاء على باب الحوار مفتوحا مع طهران. وفيما يخص لقاح كورونا، قال ميشيل: نطمح فى تلقيح ثلثى سكان العالم فى المرحلة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجلس الأوروبى: أى تصعيد فى الملف الإيرانى سيكون خطيرا على أمن المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.