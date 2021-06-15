شروط امتلاك سيارة معاقين بالسعودية والأوراق المطلوبة

شروط امتلاك سيارة معاقين بالسعودية من أهم الأشياء التي يجب معرفتها في حالة رغبة أحد الأفراد الحصول على سيارة مجهزة تناسب احتياجه، وبمجرد معرفة شروط الحصول على سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة يمكن للمعاق التوجه إلى مكان الكشف الطبي لسيارات المعاقين ليتم الحصول على شهادة بالإعاقة لتقديمها أثناء إنهاء الإجراءات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط امتلاك سيارة معاقين بالسعودية.

شروط امتلاك سيارة معاقين بالسعودية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع شروط امتلاك سيارة معاقين بالسعودية ويجب على الراغب في امتلاك هذه السيارات أن يستوفي كافة الشروط وهي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على السيارة سعودي الجنسية.

يجب ألا يزيد دخل المتقدم للحصول على السيارة عن 8000 ريال سعودي.

ألا يكون المتقدم للحصول على السيارة من المقيمين دخال إحدى دور الرعاية أو التأهيل الحكومية.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على السيارة عن 18 عامًا.

أن تكون الإعاقة لدى المتقدم للحصول على السيارة دائمة بإحدى الأطراف الحركية.

كما قامت الوزارة بوضع بعض الأولويات لامتلاك السيارات المجهزة فهي تعطي لمن يكون أكثر حاجة لها ثم الذي يليه مثل: ذوي الإعاقة المقيمين بالمناطق النائية داخل المملكة. ذوي الإعاقة أصحاب الدخول الضعيفة. الأسر التي يكون بها أكثر من معاق.



مميزات سيارات ذوي الإعاقة

قامت الوزارة بتوفير بعض المميزات التي يتم توفيرها في السيارات المقدمة لذوي الإعاقة لتشجيعهم على الانخراط في المجتمع والتعامل بشكل طبيعي ومن الشروط الأساسية في سيارات ذوي الإعاقة أن تكون من مجهزة طبيًا لتناسب حالتهم ومن المميزات الأخرى بالسيارات:

أن تكون السيارة مجهزة بكرسي متحرك لمن لا يستطيعون الحركة بالإضافة إلى وجود مكان مخصص لدخول الكرسي بالسيارة.

تكون السيارة مجهزة بإمكانية تحريك الكرسي الرئيسي للسائق وكذلك عجلة القيادة لكي يتحكم بها القائد هبوطًا وصعودًا لتتناسب مع مقدرته.

يتم توفير إمكانية التحكم بالدواسات الخاصة بالسرعة والفرامل بأزرار يدوية يستطيع السائق التحكم بها بكل سهولة.

يقوم المعاق بتوفير صورة من الهوية الوطنية الخاصة به، وكذلك التقرير الطبي المستخرج من الكومسيون والذي يتم إثبات الإعاقة به.

في حالة كانت السيارة المراد شرائها ليست الأولى لنفس المعاق يتم إحضار بعض الأوراق الأخرى بالإضافة إلى الهوية وتقرير الكومسيون وهي: أصل شهادة فك الحظر عن السيارة الأولى. عقد بيع السيارة الأولى.



الأوراق المطلوبة لشراء سيارة معاقين