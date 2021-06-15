إصابة جندي إسرائيلي على الحدود الأردنية

دوت الخليج :- أصيب جندي إسرائيلي، الإثنين، خلال التصدي لمحاولة تهريب أسلحة من إسرائيل إلى الأردن، بحسب إعلام عبري. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) إن الجندي أصيب بجروح طفيفة خلال إحباط محاولة جنائية لتهريب أسلحة من إسرائيل إلى الأردن في منطقة وادي عربة الحدودية. وبحسب المصدر ذاته، تم إحباط عملية التهريب، لكن ملابسات إصابة الجندي الإسرائيلي لم تتضح بعد.

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