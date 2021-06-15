بعد تغريداتها المسيئة.. دعوات لطرد إلهان عمر من خارجية النواب الأمريكى

جدة - نرمين السيد - أثارت إلهان عمر، عضو الكونجرس الأمريكى، عاصفة غضب وانتقادات ضدها فى الولايات المتحدة، بعد نشرها تغريدات تهاجم أمريكا، وتساوى بينها وبين حماس وطالبان وإسرائيل فى ممارسات الإرهاب.





وكانت إلهان عمر، عضو لجنة الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى، نشرت تغريدات عبر تويتر يوم 7 يونيو الجارى، تهاجم فيها الفظائع التى ارتبكتبها الولايات المتحدة وإسرائيل، بالتوازى مع حماس وطالبان، ما أثار موجة انتقادات واسعة ضدها فى أمريكا.

وقال موقع "بانش بول"، إن أعضاء فى الحزب الجمهورى، بقيادة كيفن مكارثى، ينوون محاسبة إلهان عمر على استهداف الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أنهم سيطالبون بطردها من لجنة العلاقات الخارجية.

وأضاف الموقع الأمريكى، أن مجموعة من النواب ينوون تقديم اقتراح بمشروع ضد عمر وأعضاء آخرين من مجموعتها الديمقراطية فى مجلس النواب، من بينهم ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، ورشيدة طليب.

وقالت مجموعة يقودها الديمقراطى جيرى نادلر، فى بيان يوم الأربعاء، إن "مساواة الولايات المتحدة وإسرائيل بحماس وطالبان، أمر مسىء بقدر ما هو مضلل".

وأكدت المجموعة الديمقراطية أن "تجاهل الاختلافات بين الديمقراطيات التى يحكمها حكم القانون، والمنظمات الحقيرة التى تنخرط فى الإرهاب فى أحسن الأحوال، يشوه الحجة المقصودة، ويعكس تحيزًا عميق الجذور".

واعتبر النواب الديمقراطيون أن "المعادلات الكاذبة التى تروج لها إلهان عمر، ما هى إلا محاولة لتغطية الجماعات الإرهابية".