عاجل| الدول العربية تدعو مجلس الأمن الدولى للاجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، انطلق اجتماع وزارى عربى طارئ بالدوحة لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبى، حيث يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعاً استثنائيا، من أجل بحث تطورات تلك القضية.

وشارك سامح شكرى وزير الخارجية المصرى فى اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، حيث أطلع نظراءه العرب على جهود ‎مصر وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانونى ملزم يراعى مصالح الدول الثلاث، مشددًا أن إصرار إثيوبيا على الملء الثانى للسد دون اتفاق، يخالف قواعد القانون الدولى.

يذكر أن مصر كانت قد أعلنت أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الإفريقى لن يحدث أى تقدم ملحوظ، بعد أن تصاعدت التوترات منذ تعثر المفاوضات التى توسط فيها الاتحاد بين الدول الثلاث فى أبريل الماضى.