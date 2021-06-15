رئيس الوزراء الفلسطينى يبحث مع المبعوث النرويجى إعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - وجدد اشتية، خلال اللقاء الذى عقد اليوم الثلاثاء بمكتبه فى مدينة رام الله وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، التأكيد ضرورة خلق مسار سياسى جاد وحقيقى تقوده الرباعية الدولية يهدف لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأكد أهمية أن تكون عملية إعادة إعمار قطاع غزة وفق آلية جديدة لضمان إنجازها فى إطار زمنى مقبول، وأن يكون العنوان للدعم المالى هو السلطة الوطنية وبإشراف دولى، وضمانات لعدم تكرار العدوان وتدمير ما تم إعماره.
وطالب بوجود ضغط دولى على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات فى القدس وفق الاتفاقيات الموقعة، مجددًا تأكيد وإصرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطينى محمود عباس على أهمية عقد الانتخابات فى كافة الأراضى الفلسطينية وإعادة الوهج الديمقراطى.
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