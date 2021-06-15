مقتل عامل بسبب خلاف على وضع الكمامة فى متجر بولاية جورجيا الأمريكية

وأضافت مادوكس فى مؤتمر صحفى، بحسب "يورو نيوز"، أن حارس المتجر أُصيب فى الحادث الذى وقع فى متجر بيج بير بمقاطعة ديكالب.
وقالت: "حدث ذلك بسبب كمامة.. لا أعرف إذا كانوا يضعونها أم لا".
وكان هناك عدة أشخاص فى المتجر عندما نشب الخلاف على وضع الكمامة ليقوم المسلح بإشهار سلاحه وإطلاق النار على العامل.
وقالت مادوكس، إن حارس الأمن فتح النار عليه وأصابه.
ويمكن أن تطلب الشركات والمتاجر وغيرها من الأعمال فى ولاية جورجيا من العملاء وضع الكمامة للحد من انتشار كوفيد-19 لكن يُحظر عليها إلزامهم بذلك، وفقا لأوامر تنفيذية أصدرها حاكم الولاية الجمهورى براين كيمب.
ولم تكشف مادوكس عن أى أسماء. وقالت إن الثلاثة نُقلوا على الفور إلى المستشفى، حيث يرقد الحارس فى حالة مستقرة بعد إصابته برصاصتين.
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