استطلاع.. 56% من الأمريكيين يؤيدون سياسة بايدن الخارجية

جدة - نرمين السيد - وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية بأن 56% من الناخبين المسجلين فى الاستطلاع، الذى أجرى خلال الفترة بين 7-9 يونيو الجارى، قالوا إنهم يؤيدون تعامل بايدن فى الشؤون الخارجية.

من ناحية أخرى، أعرب 44% من المستطلعين عن عدم رضاهم عن تعامل بايدن فيما يخص القضايا العالمية.

ويأتى الاستطلاع فى الوقت الذى انضم فيه بايدن إلى قادة العالم فى مجموعة السبعة حيث يهدف إلى تعزيز التحالفات الأجنبية.