نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرض الفطر الأسود يصيب أول دولة خليجية .. وتحذيرات هامة من الخبراء والأطباء في المقال التالي

عمر شويل - جدة مرض الفطر الأسود أصبح الوباء أو العدوى الجديدة التي بات تمثل قلقًا كبيرًا، مخافة تحوله إلى جائحة على غرار فيروس كورونا المستجد ، الذي ضرب العالم قبل نحو عام ونصف من الآن، وتسبب في إصابة أكثر من 177 مليون حالة ووفاة قرابة الـ4 مليون شخص على مستوى العالم.

ومع بروز عدوى الفطر الأسود الذي تتضارب الأنباء حول خطورته وشدته، وسط حديث عن توافر العقاقير الملائمة لمقاومته، أُعلن اليوم عن تسجيل أول حالة إصابة بالعدوى لدى إحدى الدول العربية الخليجية.

مرض الفطر الأسود .. تسجيل أول إصابة خليجية

بعد مصر والعراق وسوريا، أصبحت سلطنة عمان رابع دولة عربية وأول دولة خليجية، تسجل إصابة جديدة بـ وباء الفطر الأسود الجديد.

جاء ذلك في إعلان من وزارة الصحة العُمانية، ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، حيث كشفت الوزارة عن تسجيل 3 حالات إصابة بالعدوى لدى مرضى فيروس كورونا في البلد الخليجي.

الوزارة في بيانها أشارت إلى أن مصابي الفطر الأسود باتوا يتلقون العلاج حاليًا، إلى جانب العلاج من وباء كورونا ، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي سبق وأعلنت عنها الهيئات الصحية، وفي طليعتها منظمة الصحة العالمية، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، علاوة على غسل اليدين باستمرار وتجنب التجمعات.

نبذة عن الوباء

كما أسلفنا، ومع حالة القلق العالمي السائد حاليًا، من تفشي كوفيد- 19 ، ومع الجهود المستمرة لاحتواء الجائحة عبر تداول اللقاحات والمبادرات المساهمة في هذا الإطار، جاء الإعلان عن ظهور مرض الفطر الأسود ليشكل حالة أخرى من الريبة والحذر الشديدين.

ففي الـ20 من مايو المنصرم، أعلنت السلطات الصحية في الهند، والتي تئن تحت وطأة الموجة الثالثة من كورونا ، عن تفشي عدوى جديدة، تهدد بشكل أساسي ومباشر، مصابي فيروس كورونا، ويطلق عليه ” فطر الغشاء المخاطي ” أو ” الفطر الأسود “.

وتصيب العدوى الفطرية مصابي كورونا أو حتى المتعافين منها، وربما يصل الأمر من أجل وقف انتشارها استئصال بعض الأعضاء المصابة به، مثل الفك العلوي أو العينين.

هذا، وقد تسبب الإصابة بالفطر الأسود ، حدوث بعض المضاعفات، على غرار العمى أو التجلطات، بالإضافة إلى تلف الأعصاب وكذلك فقدان الوعي.

وإجمالًا، يعتبر العفن الأسود أو الغشاء المخاطي عدوى تسببها أحد أنواع الفطريات، والتي تشكل مستعمرات ذات لون أسود في داخل الأنسجة المصابة.

نصائح وتحذيرات هامة

رغم حالة الاهتمام الحالي بأي تطور خاص بتحور جائحة كورونا ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحدث الجديد الخاص بعدوى الفطر الأسود ، فقد أكد عددٌ من الأطباء والخبراء، أنه لم يثبت حتى اللحظة انتقال المرض الفطري من شخص إلى آخر، الأمر الذي يعد مطمئنًا بالنسبة لكونه ليس أحد الأمراض المعدية في الوقت الحالي.

في غضون ذلك، نصح الخبراء باتباع الآتي من أجل تجنب الإصابة بالمرض الجديد، على النحو التالي:

الإقلال من تناول المضادات الحيوية والكورتيزون.

الحرص على التخلص بشكل يومي من القمامة داخل المنزل وتطهير سلة المهملات باستمرار.

غسل الخضروات والفاكهة بشكل جيد مع ضرورة التخلص من التالف منها.

ينبغي كذلك تنظيف الثلاجات بشكل دوري مع تركها مفتوحة لبعض الوقت من أجل التخلص من الرطوبة.

المداومة على تهوية المنزل والسماح بدخول الشمس من أجل رفع الرطوبة عن المفروشات.

التقليل من تناول الأغذية المصنعة والمحتوية على المواد الحافظة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور السابقة على الإعلان الجديد عن تسجيل أول حالة إصابة في دول الخليج العربي بـ مرض الفطر الأسود ، كما قدمنا نبذة مختصرة وسريعة حول الوباء الجديد، بالإضافة إلى عرض نصائح هامة من أجل تجنب الإصابة بالعدوى الجديدة.