سباق كازاخستان.. يزيد الراجحي ينجو من تصادم "مروع"

تمكن سائق الراليات السعودي يزيد الراجحي، من تفادي الاصطدام بجمل سائب، مرَّ على الطريق الذي كان الراجحي يقود سيارته عليه بأقصى سرعة، قبل أن يتوج بطلًا للسباق الدولي المقام في كازاخستان.

وكان يزيد الراجحي يقود سيارته اليابانية على طريق ترابي، بسرعة كبيرة وسط منافسة محتدمة مع سائق فرنسي، في الجولة الثانية من كأس العالم للراليات (الكروسكانتري) عندما ظهر الجمل السائب وهو يركض.

وانحرف سائق الراليات العالمي قليلًا عند اقتراب الجمل من سيارته، ليواصل السباق ويحقق في نهايته، الفوز بالمرحلة الخامسة والأخيرة من الرالي، الذي استمر خمسة أيام في أكتاو الكازاخستانية.

وحقق البطل السعودي الفوز بالمرحلة الخامسة والأخيرة من رالي كازاخستان، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للراليات "الكروس كانتري" برفقة ملاحه الألماني تسيتسيفتس.

وحقق الراجحي صدارة هذه المرحلة بعد أن قطع مسافة 267 كيلومترًا على متن سيارته من نوع تويوتا هايلوكس في البطولة التي استمرت لخمسة أيام في أكتاو الكازاخستانية.

من جهته، عبّر يزيد الراجحي عن سعادته بتحقيق هذا الفوز وقال "حققنا الفوز في هذا الرالي الصعب والذي أكسبنا نقاط للمشاركة في كأس العالم للراليات. وأضاف: مشاركتنا القادمة ستكون في رالي «سلكوي» الذي يعتبر أطول رالي في العالم, والذي حققت بطولته قبل عامين.