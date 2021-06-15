المبعوث الدولي: اتفاق الرياض يضمن حل النزاع في اليمن

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أن تنفيذ اتفاق الرياض "يضمن حل النزاع في اليمن"، مضيفا أن البلاد "أضاع فرصا كبيرة للسلام".

وقال مارتن غريفيث، المنتهية ولايته، خلال آخر إحاطة يقدمها للمجلس الذي يضم 15 دولة، إن "الأطراف اليمنية لم تتخط خلافاتها" من أجل التوصل إلى اتفاق، مشددا على ضرورة العمل على إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأضاف: "أتمنى جدا جدا بالفعل.. أن تؤتي الجهود التي بذلتها سلطنة عمان وآخرون.. ثمارها بعد زيارتي لصنعاء والرياض".

كما أشار إلى أن "استمرار إغلاق مطار صنعاء والقيود المفروضة على الوقود من خلال الحديدة، غير مبررة".

ومن المقرر أن يصبح غريفيث مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة، بدءا من يوليو المقبل.