بايدن يصل إلى جنيف عشية قمة مرتقبة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتن

جدة - نرمين السيد - وسيجتمع الرئيس الأمريكى جو بايدن مع نظيره الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، في ختام جولته الأوروبية، بجنيف، فى قمة ستتناول الاستقرار النووى الاستراتيجى وتدهور العلاقات بين الكرملين والغرب.

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