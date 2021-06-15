شؤون المسجد الحرام تؤكد استعدادها لاستقبال الحجاج

وأكد السديس، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاستشارى للاستعداد لموسم الحج لهذا العام 1442، أن ذلك يأتى من خلال إطلاق خطة الرئاسة لموسم الحج ومبادراتها، وفق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية والتدابير الوقائية التى تقوم عليها الرئاسة العامة والجهات المشاركة بالحرمين الشريفين، واستعراض الاستعدادات لندوة جهود السعودية فى خدمة قاصدى الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام خلال جائحة كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أن السديس اطلع خلال الاجتماع على تقييم تنفيذ خطة موسم رمضان المبارك لهذا العام، ومدى نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى خلال الموسم الاستثنائى.
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قررت يوم السبت، قصر إتاحة التسجيل للراغبين فى أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط، بإجمالى 60 ألف حاج، وذلك فى ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة له.
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