وزيرة خارجية ليبيا: نعيش واقعا جديدا من خلال سلطة تنفيذية موحدة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، خلال مشاركتها فى الاجتماع التشاورى الاستثنائى لوزراء الخارجية العرب فى الدوحة اليوم الثلاثاء أن ليبيا تعيش واقع جديد من خلال سلطة تنفيذية موحدة تتولى مسؤولياتها على كافة الأراضى الليبية فى تعزيز السلام وحل الخلافات بالحوار والتجهيز للانتخابات القادمة.





واستعرضت المنقوش فى كلمتها أمام المجلس الوزارى لجامعة الدول العربية -وفقا لوكالة الأنباء الليبية- الرؤية الليبية لمعالجة الملف الليبى المتمثلة فى مبادرة استقرار ليبيا والتى ترتكز على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار ووضع جدول زمنى عملى وواضح لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا إلى جانب فتح الطريق الساحلى وتوحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية الأخرى. وأكدت المنقوش، ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ خارطة الطريق، ووضع ألية واضحة للضغط على معرقلى خارطة الطريق والقرارات الدولية.

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