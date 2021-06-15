أسكتلندا ترجح الإبقاء على قيود مكافحة كورونا لثلاثة أسابيع إضافية

جدة - نرمين السيد - رجَّحت الوزيرة الأولى فى أسكتلندا، نيكولا ستورجيون، الإبقاء على قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد فى أسكتلندا لثلاثة أسابيع إضافية، اعتبارا من 28 من شهر يونيو الجارى.





وأضافت ستورجيون -فى تصريحات نقلتها قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء، أن الإرجاء سيسمح باستغلال الوقت لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين بشكل كامل ضد الفيروس.

وكانت الحكومة الأسكتلندية تتوقع فى السابق تخفيف القيود عن جميع المناطق إلى أدنى مستوى له فى الـ28 من الشهر الجارى، لكن الوزيرة الأولى ترجح الآن اتخاذ قرار التخفيف فى 19 من يوليو المقبل تماشيا مع إنجلترا.

يأتى ذلك بعد حدوث زيادة فى معدلات الإصابة وعدد الحالات التى تتطلب دخول المستشفيات من جراء انتشار سلالة "دلتا" من فيروس كورونا التى اكتُشِفَت للمرة الأولى فى الهند.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أعلن، مساء أمس الاثنين، تأجيل خارطة الطريق التى وضعتها الحكومة البريطانية لرفع الإغلاق لأربعة أسابيع، وقال إن تخفيف القيود الذى كان مقترحا تنفيذه فى 21 من يونيو الجارى لن يمضى قدما.