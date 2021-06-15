4 قتلى نتيجة إطلاق نار جماعي في ولاية شيكاغو الأمريكية 

أعلنت شرطة ولاية شيكاغو الأمريكية مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث اطلاق نار جماعي في حي انغلوود بشيكاغو.

وقالت الشرطة إنه قرابة الساعة 5:45 صباحا، استجاب عناصرها لبلاغ عن حادث إطلاق نار على تقاطع شارعي 62 ومورغان، مبينة أن مشادة كانت تحصل داخل أحد المنازل قبل وقوع إطلاق النار، وقد تم الإعلان عن وفاة أربعة أشخاص في مكان الحادث، ونقل المصابون الأربعة الآخرون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة إن رجلين، أحدهما يبلغ من العمر 25 عاما، أصيبا بعيار ناري في مؤخرة رأسيهما، كما أصيبت امرأة بعدة أعيرة نارية، وهي في حالة حرجة في المركز الطبي بجامعة شيكاغو. أما الإصابة الرابعة فهي لرجل يبلغ من العمر 23 عاما أصيب بعيار ناري في ظهره، وهو أيضا في حالة حرجة.

وأكدت أنه تم إغلاق المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار.

يذكر أن هذا هو ثاني إطلاق نار جماعي تشهده شيكاغو في الأيام الأربعة الماضية، بعد أن قتلت امرأة تبلغ من العمر 29 عاما وأم لثلاثة أطفال في إطلاق نار أسفر عن إصابة تسعة آخرين صباح السبت.