كود البناء السعودي للمباني السكنية الجديدة والقديمة في السعودية 2021

كود البناء السعودي 2021 يتصدر محركات البحث في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قامت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بعقد مؤتمر صحفي لتوضح من خلاله إجراءات تطبيق الكود على المباني السكنية الجديدة والقديمة، حيث وضحت من خلال المؤتمر موعد تطبيق النظام رسمياً لعام 2021، كما قامت بعرض كافة المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالكود السكني التي تؤدي بدورها في ضمان سلامة المنشآت والمواطنين المقيمين بها، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على أهداف الكود الجديد وموعد تطبيق كود البناء السعودي رسمياً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

كود البناء السعودي 2021

يعتبر الكود السعودي للمباني السكنية أحد أهم الأنظمة التابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، وذلك لما يقدمه من خدمات هامة لكافة مواطني المملكة بلا استثناء، حيث يوفر النظام أكبر قدر ممكن من المتطلبات والاشتراطات الخاصة بسلامة المباني السكنية بالمملكة، كما يضمن استدامة سلامة المواطنين والصحة العامة وعلاوة علي ذلك فإنه يحقق الكفاءة في المباني السكنية.

كما تعمل الوزارة جاهدة بهدف تحقيق أهداف تطبيق الكود السعودي للبناء، والتي تتمثل في:

العمل على تحقيق الكفاءة العالية للمباني السكنية والمنشآت.

حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه.

تنفيذ أعمال العزل الحراري المطلوبة مما يساعد على ترشيد استهلاك الطاقة.

خفض تكلفة التشغيل.

العمل على توقر أكبر قدر من البيئة الصحية والتهوية والإضاءة الكافية.

موعد تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية

أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية اليوم أن تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية سيكون إلزامياً على جميع مناطق المملكة، وذلك بداية من شهر يوليو المقبل 2021.

تتمثل عقوبة من يخالف اشتراطات ومتطلبات الكود في النقاط التالية:

العقوبة الأولى بدفع غرامة مالية لا تزيد قيمتها عن مليون ريال للمخالفة الواحدة.

العقوبة الثانية إيقاف رخصة البناء الخاصة بالمبني المخالف لمدة لا تزيد عن واحد ولا تقل عن شهر.

أو وقوع كلتا العقوبتين على من يخالف قواعد النظام.

الجهات المشمولة بتطبيق الكود الجديد بالسعودية

أعلنت الوزارة عن الجهات التي يشملها الكود السعودي للمناطق السكنية الجديدة والقديمة، والتي يجب عليها الالتزام بكافة الأوامر والأحكام التي تحددها الوزارة.

تتمثل الجهات المشمولة في النظام في النقاط التالية:

المباني السكنية التابعة لكلاً من القطاعين العام والخاص.

كافة المباني السكنية القديمة الواجب ترميمها حالة ترميمها وتوسعتها وتعديلها، أو تغيير استخدامها.

ولابد من ملاحظة أنه حين البدء في العمل بالنظام يتم حظر التطبيق تلقائيًا وفقًا للقوانين والأحكام الخاصة بالكود السعودي للمباني السكنية التي وضعتها وزارة الشئون البلدية والسكنية السعودية.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا حول عرض كافة البيانات والمعلومات التي تخص كود البناء السعودي الجديد وموعد تطبيق النظام رسمياً، كما تعرفنا على الجهات المشمولة في النظام الجديد وعقوبة من يخالف الشروط والأحكام.