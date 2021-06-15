نتائج كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية عبر أبشر للتوظيف jobs.sa

نتائج كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية يبحث العديد من المتقدمين للكلية بعد أن تم الإعلان عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1442 مساء أمس 14 يونيو من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون لعسكرية، وسوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن النتيجة ورابط الاستعلام عنها.

نتائج كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية

قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية في المملكة بالإعلان عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين بدورة تأهيل الضباط في كلية الملك فهد الأمنية، حيث أنه يمكنك أن تقوم بالاستعلام عن النتيجة عن طريق منصة أبشر توظيف ومعرفة إذا تم قبول الطلب أم لا.

الاستعلام عن نتائج القبول في كلية الملك فهد

قامت وزارة الداخلية السعودية بنشر نتائج كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية رسميا على منصة أبشر توظيف، ويمكنك الاستعلام عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة أبشر توظيف.

قم بالنقر على أيقونة إشعار القبول من القائمة الرئيسية.

قم كتابة المعلومات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها.

قم بتحديد نوع الجنس و الحالة الاجتماعية.

قم بكتابة رقم الهوية الخاص بالأب.

قم بتحديد رقم الوظيفة التي تم التقديم عليها.

قم بالنقر على كلمة “عرض”.

بعد الانتهاء من تلك الخطوات سوف يتم عرض تفاصيل الطلب الذي تم تقديمه وستعرف إذا تم قبول الطلب المتقدم أم لا بشكل مبدئي

رابط الاستعلام عن نتائج كلية الملك فهد

قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بتوفير نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية على منصة أبشر للتوظيف التي تتبع لوزارة الداخلية السعودية، ولكي تقوم بالاستعلام عن نتيجة كلية الملك فهد الأمنية يجب عليك الذهاب أولا إلى منصة أبشر للتوظيف ثم اتبع الخطوات المذكورة بالأعلى.

أسباب الرفض في كلية الملك فهد

قد لا يتم قبول المتقدم لكلية الملك فهد الأمنية للعديد من الأسباب والتي من ضمنها:

المتقدم أصوله من دولة أُخرى غير السعودية.

أن المتقدم عمره أكثر من 27 عاما عند التقديم.

لياقة المتقدم الطبية لا تُمكنه من الالتحاق بالكلية.

أن المتقدم متزوج من أجنبية.

أن الطالب المتقدم للكلية مشاركًا في الخدمة العسكرية.

أن المتقدم لم يتمكن من اجتياز اختبارات القبول المحددة بالكلية.

أن المتقدم تم الحكم عليه في جريمة مخله أو مهينة للشرف والأمانة.

أن المتقدم له سيرة سيئة وغير حسنه.

تلك الأسباب هي أسباب شائعة في عدم القبول للكلية، ولكن قد يتم رفض المتقدم لأسباب خاصة به في بعض الحالات الخاصة.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة نتائج كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية السعودية وعرفنا أيضا نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1442.