قرارات أردنية جديدة حول التنقل خلال الحظر الجزئي

دوت الخليج :- في ضوء قرارات الانفتاح وتخفيف القيود المفروضة الناجمة عن جائحة كوفيد/١٩، يسري العمل بما يلي اعتباراً من الساعة ٨ من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٥ حزيران ٢٠٢١:

- يسمح للاشخاص (بما فيهم سائقي النقل العام) الذين مضى اكثر من ٢١ يوم على تلقيه الجرعة الاولى من مطعوم كوفيد/١٩ بالتنقل والتجوال في جميع محافظات المملكة خلال ساعات الحظر الجزئي.

- يعتبر تصريح الحركة الالكتروني لاغياً في حال عدم تسجيل الشخص على منصة اللقاح.

- يمنع دخول الشاحنات الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الا بعد تلقي سائقيها الجرعة الاولى كحد أدنى.

تنطبق الشروط اعلاه على جميع الاشخاص الحاصلين على شهادات التطعيم والتي يمكن التعرف عليها من خلال بصمة QRCODE على تطبيق سند.

راجين من المواطنين والمقيمين على ارض المملكة الالتزام التام بما ورد، وتجنب الوقوع في المخالفة، للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي وبما يضمن ادامة الخطط الموضوعة في مواجهة وباء كوفيد/١٩.