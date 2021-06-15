محطة نووية صينية قيد الملاحظة بعد تقارير عن تسرب محتمل

بكين ـ د.ب.ا: تراقب الشركة المشغلة لمحطة طاقة نووية في إقليم جوانجدونج عن كثب البيانات البيئية بعد ورود تقارير بحدوث تسرب محتمل.

وذكرت شبكة سي إن إن الأميركية أن الحكومة الأميركية تحقق في تقرير لشركة فراماتومي الفرنسية، المشاركة في ملكية محطة تاشان للطاقة النووية بشأن حدوث تسرب و”تهديد إشعاعي وشيك”.

ووفقا لشبكة “سي إن إن” فإن الشركة الفرنسية اتهمت السلطات الصينية بزيادة الحدود الأدنى المسموح بها من الاشعاع لتجنب إغلاق المحطة.

وقالت شركة تشاينا جنرال للطاقة النووية اليوم إن البيانات البيئية داخل وحول المحطة “ طبيعية” ويجرى قياسها على فترات منتظمة.

وأكدت شركة الكهرباء الفرنسية، وهى الشركة الأم لشركة فراماتومي، أنه يوجد في منطقة المفاعل مستوى متزايد من الغازات النادرة. وأضافت أن ذلك أمر معروف وشائع.

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