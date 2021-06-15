عون: لبنان حريص على التفاهم حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

بيروت ـ د.ب.أ: أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لدى بلاده خيارات عدة في حال عدم تجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وشدد عون ، خلال استقباله في قصر بعبدا الوسيط الأميركي لعملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون دوروشيه، على” انفتاح لبنان على الأفكار المطروحة ضمن إطار السيادة اللبنانية الكاملة براً وبحراً”. وأبلغ الوسيط الأميركي، “رغبة لبنان في استمرار المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بوساطة أميركية واستضافة دولية، وذلك بهدف الوصول إلى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد الى القوانين الدولية”. وطلب “من الوسيط الأمريكي أن يمارس دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة، ومن دون شروط مسبقة لأن ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة إلى الحق الذي يسعى لبنان إلى استرجاعه”.

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