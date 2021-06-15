مقترح بألمانيا بالتخلي التدريجي عن الكمامات والدنمارك تلغي حتمية ارتدائها فـي الأماكن المفتوحة

برلين ـ كوبنهاجن ـ د.ب.أ: قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، في تصريحات نشرتها الصحف الألمانية إن تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا يعني أنه من الممكن التخلي عن الارتداء الإجباري للكمامات في الأماكن العامة.

وقال شبان في تصريحات لمجموعة “فونكه” الاعلامية الالمانية: “يجب أن نمضي قدما على مراحل، في ضوء تراجع معدلات الإصابة.. حيث يمكن كخطوة أولى، التخلي عن الالتزام بارتداء الكمامة أثناء التواجد في الأماكن المفتوحة”.

وأضاف أنه من الممكن أيضا إلغاء ذلك الالتزام تدريجيا في الأماكن المغلقة في تلك الأجزاء من ألمانيا التي تسجل معدلات إصابة منخفضة ومعدلات تطعيم عالية.

إلا أن شبان شدد أيضا على أنه يجب الحفاظ على ارتداء الكمامة في بعض الظروف، عندما يكون هناك أي “شك”، مثل استخدامها عند السفر أو عند مقابلة الآخرين في أماكن مغلقة.

من جانبها ألغت الدنمارك حتمية ارتداء الكمامات في معظم الأماكن العامة.

ووافقت الحكومة ومعظم الأحزاب البرلمانية على رفع القواعد المطبقة منذ أشهر، حيث يٌطلب من المواطنين الدنماركيين الآن ارتداء الكمامة في وسائل النقل في حال وقوفهم.

ومن المقرر أن يتم إلغاء الكمامات بصورة كاملة بحلول الأول من سبتمبر المقبل.

ويشار إلى أنه يتم تخفيف القيود تدريجيا في الدنمارك منذ الربيع، حيث جرى فتح معظم الأماكن العامة مجددا، ماعدا الملاهي الليلية، التي ستفتح أبوابها في سبتمبر المقبل.