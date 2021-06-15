أخبار اليمن : 83 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة

83 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 83 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات تحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والجبلية والتحيتا، و4 خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على التحيتا والفازة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 11 خرقًا بقصف مدفعي و58 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.