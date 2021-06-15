بسبب "كوكاكولا".. رونالدو يفاجئ متابعيه بتصرف غريب

فاجأ نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، متابعيه بتصرف غريب، حين قام بإبعاد زجاجتين من المشروب الغازي "كوكاكولا" من أمامه، خلال المؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة البرتغال وهنغاريا، ضمن بطولة أمم أوروبا.

وما أن جلس كريستيانو رونالدو على الطاولة استعدادا لبدء المؤتمر الصحفي، حتى لا حظ وجود زجاجتي "كوكاكولا"، فقام بنقلهما إلى مكان آخر على الطاولة حتى لا تكونا أمامه، رغم أن شركة "كوكاكولا" أحد الرعاة الرسميين لبطولة "يورو 2020".

ثم أمسك نجم الكرة بعبوة مياه كانت موضوعة أمامه أيضا، ورفعها في الهواء، ناصحا متابعيه بشرب الماء.

وكانت الخطوة التي قام بها رونالدو، إشارة منه إلى أضرار المشروبات الغازية، إلا أن هذا التصرف سيؤدي لا محالة إلى أزمة بين "كوكاكولا" والاتحاد الأوروبي.

وبموجب عقد الرعاية بين الطرفين، فإن "يويفا" ملزم بالترويج لكوكاكولا خلال المؤتمرات الصحفية.