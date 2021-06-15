بدء مسيرة الأعلام لليمينيين اليهود فى القدس

جدة - نرمين السيد - أفادت مراسلة "روسيا اليوم"، بأن مسيرة الأعلام لليمينيين اليهود بدأت فى باب العامود، وبالتزامن انطلقت مسيرة فى بيت لحم رفضا لها، مبينة أن الجيش الإسرائيلى يقمع المسيرة الرافضة بوابل من قنابل الغاز.





وفى السياق، اندلعت مواجهات على مدخل بيت لحم الشمالى، كما يقوم الجيش الإسرائيلى بقمع المتظاهرين عند مستوطنة بيت ايل. هذا وأعلن الهلال الأحمر فى القدس عن سقوط 5 إصابات خلال مواجهات فى محيط البلدة القديمة فى القدس، موضحا عن سقوط 3 إصابات بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وإصابة اعتداء بالضرب وإصابة قنبلة صوت. وقال إنه تم نقل إصابتين للمستشفى أحدها لمستشفى المقاصد وأخرى للمستشفى الميدانى التابع للهلال الأحمر. وقد اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلى ثلاثة شبان قرب السياج الفاصل جنوب شرق قطاع غزة قبل قليل.

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