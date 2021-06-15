السيطرة على حريق نشب بمستشفى الصدر في أسيوط  

سيطرت الحماية المدنية باسيوط على حريق نشب فى إحد محولات الكهرباء داخل مستشفى الصدر التابعة لمديرية الصحة باسيوط دون وقوع خسائر بشرية فى الأرواح.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ثاني ببلاغ من مستشفى الصدر بنشوب حريق بغرفة العناية المركزة بمستشفى الصدر.

على الفور انتقل اللواء أسعد الذكير مدير الأمن، وقوات الحماية المدنية، ورجال الأمن ووكيل وزارة الصحة إلى مكان الحريق، وتم إخلاء المبنى والسيطرة على الحريق وعمل تقرير فني بالاشتراك مع إدارة الحماية المدنية وشركة الكهرباء تحرر محضر بذلك وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

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