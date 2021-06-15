البدء في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس في السعودية 1442

البدء في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس في السعودية، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 15 – 6 سوف يتم البدء في العمل بالقرار الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بالامتناع عن العمل تحت شعاع الشمس بشكلٍ مباشر، وذلك سيتم تطبيقه بشكلٍ يومي من الـ 21 ظهرًا وحتى تمام ال 3 مساءًا في الفترة من أول غدًا وحتى اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر للعام 2021.

البدء في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس في السعودية

قامت الحكومة السعودية وبالتحديد الوزارة المختصة بشؤون الموارد البشرية بإصدار تصريحات حول قرار منع العمل تحت حرارة الشمس مباشرةً، بحيث أكدت الوزارة للإعلام أنه على المواطنين وأصحاب الأعمال الالتزام والعمل بذلك القرار خوفًا على صحة العمال في كل القطاعات وأخذًا بإجراءات السلامة.

علمًا بأن ذلك القرار الصادر بشأن العمال كان ملمًا تمامًا بظروف العمل وبالخطورة التي قد تنتج إثر العمل مباشرةً في ظل أشعة الشمس في المنشآت على العاملين، وطالبت وزارة الموارد في المملكة أصحاب الأعمال بالحرص على إعادة ترتيب أوقات العمل والالتزام بما جاء في القرار لتجنب العقوبات وتهيئة مناخ عمل آمن.

العقوبات الصادرة من قبل الوزارة لمن يخالف القرار من المنشآت

بينما كشفت الوزارة عن العقوبات الصارمة التي تم سنها ردًا على من يخالف إحدى بنود قرار منع العمل في المنشآت في خلال فترة الظهيرة، حيث تطبق عليه المخالفة وفقًا لقانون العقوبات الذي أُصدِر ضمن قرار الوزارة لعام 1440 هجريًا برقم 178743، والذي ينص على وقوع غرامة قد تصل إلى 3000 ريالٍ سعوديٍ على المخالفة و تكون المنشأة آن ذاك مهددة بالإغلاق نهائيًا.

وكما ذكر المسئولين أنه تم تخصيص رقم هاتف لاستقبال أي استفساراتٍ أو شكاوى فيما يخص القرار الوزاري، وأيضًا للإبلاغ عن أي مخالفة، يرجى التواصل على الرقم التالي (19911).