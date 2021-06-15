فيديو : التسجيل الكامل لآخر جلسة نيابية واقرار قانون النزاهة وديوان المحاسبة

دوت الخليج - : تاليا تسجيل بالفيديو لوقائع جلسة النواب الاخيرة من عمر الدورة غير العادية التي عقدت الاربعاء برئاسة المحامي عبد المنعم العودات وتم فيها اقرار مشروع قانون هيئة النزاهة وقانون ديوان المحاسبة كما عدله مجلس الأعيان .

للذتكير ، فإنه تم حصر حصانة رئيس ديوان المحاسبة بالجرائم الناشئة عن وظيفته ، بينما رفض النواب منحه رتبة وزير أو تحصينه بشكل عام .

كما وتضمنت الجلسة بند ما يستجد من اعمال وفيها طرح نواب عددا من القضايا .

شاهد تسجيلا للجلسة :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا