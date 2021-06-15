أخبار اليمن : شهيد في منبه صعدة وتدمير منزلين بصرواح مأرب

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شهيد في منبه صعدة وتدمير منزلين بصرواح مأرب

استشهد مواطناً اليوم بنيران حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة، فيما دمر الطيران المعادي منزلين في صرواح مأرب. شهيد في منبه صعدة وتدمير منزلين بصرواح مأرباستشهد مواطناً اليوم بنيران حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة، فيما دمر الطيران المعادي منزلين في صرواح مأرب. وأوضح مصدر أمني أن قوات حرس الحدود السعودي واصلت استهداف الأحياء في منطقة الرقو بمديرية منبه بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى استشهاد مواطن. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 4 غارات على منزلين في قرية الغدو بمديرية صرواح مأرب، ما أدى إلى تدميرهما كلياً.

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