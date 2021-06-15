أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل مجلّي

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الأمين العام المساعد يواسي آل مجلّي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/عبده احمد مجلي، عضو اللجنة الدائمة المحلية، وعضو المجلس المحلي بمديرية حفاش، محافظة المحويت، الذي إنتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة الوطن. الأمين العام المساعد يواسي آل مجلّيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/عبده احمد مجلي، عضو اللجنة الدائمة المحلية، وعضو المجلس المحلي بمديرية حفاش، محافظة المحويت، الذي إنتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة الوطن. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الدكتور/ مطهر عبده احمد مجلي، واخوانه، وكافة آل مجلي في مديرية حفاش محافظة المحويت، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل. مبتهلاً إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".



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