أخبار اليمن : أشبه بـ"نزلة برد شديدة" إليك أعراض دلتا كورونا

أشبه بـ"نزلة برد شديدة" إليك أعراض دلتا كوروناتعد سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، التي ظهرت لأول مرة في الهند، الأكثر شيوعاً في المملكة المتحدة في الوقت الراهن، ويرتبط بها العديد من الأعراض الجانبية إضافة إلى الأعراض التقليدية التي ترافق الإصابة بسلالات كورونا السابقة.

فقد كشف باحثون أن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف هي الآن الأعراض الأكثر شيوعاً المرتبطة بعدوى السلالة دلتا.

"نزلة برد شديدة"

وأوضح البروفسور تيم سبيكتور، الذي يدير دراسة عن أعراض الفيروس، أن الإصابة بالنسخة المتحورة دلتا تشبه "نزلة برد شديدة" بالنسبة للشباب، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس الاثنين.

كما أضافت الدراسة أنه رغم أن الشباب قد لا يشعرون بالمرض الشديد، فإنهم قد يكونون ناقلين للعدوى ويعرضون الآخرين للخطر. وأشارت إلى أنه يجب على أي شخص يعتقد أنه قد يكون مصاباً بـالفيروس إجراء اختبار.

الأعراض التقليدية أقل شيوعاً

من جانبها، قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن أعراض فيروس كورونا التقليدية التي يجب على الناس البحث عنها هي السعال والحمى وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

في المقابل، أوضح البروفسور سبيكتور أن هذه الأعراض أصبحت الآن أقل شيوعاً، بناءً على البيانات التي يتلقاها من آلاف الأشخاص الذين سجلوا أعراضهم على أحد التطبيقات البريطانية لتلقي بيانات عن الفيروس. وأضاف أن أعراضاً مثل الحمى لا تزال شائعة جداً، لكن فقدان حاسة الشم لم يعد يظهر في أهم 10 أعراض.

كذلك، أوضح أن "الناس قد تعتقد أنها أصيبت بنوع من نزلة البرد الموسمية، وما زالوا يذهبون إلى الحفلات وقد ينشرون المرض إلى نحو ستة أشخاص آخرين. ونعتقد أن هذه مشكلة كبرى".

أعراض مرتبطة بدلتا

في موازاة ذلك، وجدت دراسة في "إمبريال كوليدج لندن" بإنجلترا أن هناك أعراضاً مرتبطة بدلتا، مثل الشعور بالقشعريرة، وفقدان الشهية، والصداع، وآلام في العضلات بشكل وثيق بالإصابة بالعدوى، إلى جانب الأعراض التقليدية.

وتعتبر الحكومة البريطانية أن أهم أعراض فيروس كورونا هي السعال المستمر وارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

يذكر أن بريطانيا هي البلد الأكثر تضرراً بالفيروس في أوروبا مع تسجيل ما يقرب من 128 ألف وفاة، تفشي المتحور دلتا الذي رُصد لأول مرة في الهند وينتقل أسرع بـ 60% من المتحور ألفا الذي كان سائداً في البلاد.