أمين عام الناتو يرحب بمقترح إسبانيا لاستضافة قمة الحلف المقبلة

جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبرج، فى تصريح أورده الموقع الرسمى لحلف الناتو، أود أن أشكر القيادة الإسبانية بالنيابة عن جميع الحلفاء على عرضها الكريم لاستضافة قمة العام المقبل فى إسبانيا، ستكون هذه فرصة رائعة للاحتفال بالذكرى الأربعين لإنضمام إسبانيا للحلف.
وأشار الأمين العام للحلف إلى أن أسبانيا تساهم فى تعزيز أمن الحلف المشترك بعدة طرق مختلفة، فى إشارة إلى مشاركة بمجموعة قتالية فى لاتفيا، لاسيما الحفاظ على الأمن الجوى فى منطقة البلطيق، فضلا عن استضافة إسبانيا لسفن إيجيس للدفاع الصاروخى الباليستى فى روتا.
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