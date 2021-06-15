بكين: واشنطن ”سقيمة” ونحن نعارض بشدة الاتهامات الواردة في بيان مجموعة السبع 

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم الثلاثاء، إن بكين غير راضية تماما عن الاتهامات الموجهة لها في بيان مشترك لمجموعة الدول السبع وتعارضها بشدة.

وأدلى تشاو بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي يومي عند تعليقه على بيان مجموعة السبع الذي ينتقد الصين بشأن إقليم شينجيانغ وهونغ كونغ وتايوان وقضايا أخرى.

وقال إن الجانب الصيني لاحظ أن البيان المشترك أشار إلى قضايا متعلقة بالصين، "وتعمد الافتراء على الصين، وتدخل في الشؤون الداخلية لها إزاء القضايا المتعلقة بهونغ كونغ وشينجيانغ وتايوان".

وأضاف: "إن ذلك يتعارض مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واتجاه عصر السلام والتنمية والتعاون المربح للجميع. إنه يفضح النوايا السيئة للولايات المتحدة وعدد قليل من الدول الأخرى لإثارة العداء عن عمد وتوسيع الخلافات. الصين غير راضية تماما عن ذلك وتعارضه بشدة".

وأوضح أن "شؤون شينجيانغ وهونغ كونغ وتايوان من الشؤون الداخلية البحتة للصين، ولا تتحمل أي تدخل من قوى خارجية. والصين لديها تصميم لا يتزعزع على حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية".

واختتم بقوله: "إن الولايات المتحدة سقيمة، وعلى مجموعة السبع أن تتحسس نبضها وأن تصف لها الدواء".