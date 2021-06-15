تسجيل البصمة 1442 من خلال منصة أبشر وزارة الداخلية والشروط الخاصة بتفعيلها

تسجيل البصمة 1442 يتم تنفيذ الخطوات والمتطلبات اللازمة للمصادقة على بصمات الأصابع عبر منصة أبشر في سلسلة من الخطوات أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية لتوفير طاقة ووقت المواطنين والأجانب الراغبين في استخدام حساب بوابة أبشر الإلكترونية.لتمكينهم من إتمام المعاملات الحكومية والحصول على عدد كبير من الخدمات الإلكترونية بدلاً من الخدمات الورقية ، أصبحت خدمات تفعيل بصمات الأصابع مطلبًا ضروريًا لمعظم أفراد الأسرة ، خاصة عند قدومهم السفر اومن اجل السفر.

طريقة توثيق البصمة عبر منصة أبشر 1442

يستطيع كل مواطن أو مقيم فى المملكة العربية السعودية من تسجيل وتوثيق البصمة الخاصة به وذلك من خلال منصة أبشر الإلكتروني عبر بعض الخطوات التى سوف نعمل على توضيحها وهى كتالي :-

طريقة التحقق من بصمة الإصبع بواسطة الصراف 1442

هذا وعلى صعيد متصل يمكن للمواطن أو المقيم من تفعيل طريقة التحقق من بصمة الإصبع بواسطة الصراف عن طريق الصراف الآلي ، والخطوات كالتالي:

التفعيل عبر الأهلي موبايل أدخل القائمة الرئيسية ، ثم اضغط على خيار تفعيل أبشر.

راجع جميع الشروط وراجع المعلومات ، ثم انقر فوق علامة التبويب “تأكيد”.

ستظهر رسالة تفيد بأن العملية قد تم إجراؤها ، وستتلقى رسالة قصيرة تؤكد التحقق من هويتك.

للتحقق من البصمة على جهاز الصراف الآلي ، يمكنك الذهاب إلى أحد أجهزة الصراف الآلي ، وإدخال البطاقة وكتابة البيانات ، ثم الوصول إلى خدمات وزارة الداخلية والسير مع الخطوات حتى التأكيد .