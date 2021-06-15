طريقة شحن سوا وكل طرق الشحن الممكنة من البيت بسهولة تامة وبأقل سعر

طريقة شحن سوا هي شئ أساسي لكل السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وذلك لأجل استكمال بقية المكالمات والمحادثات الضرورية بالجوال الخاص بك، وقد طورت شركة STC طرق الشحن وقد جعلت هناك العديد من طرق شحن سوا لطافة عملائها المستخدمين لشرائح سوا، تعددت طرق شحن سوا فمنها الشحن ببطاقات إعادة شحن سوا أو باستخدام قسائم الشحن الإلكتروني أو الشحن باستخدام التطبيقات الإلكترونية المدعومة مثل تطبيقات البنوك، يظهر لجميع المستخدمين لشرائح سوا انخفاض تكلفة الشريحة عن باقي الشرائح فهي شريحة اقتصادية وذات خدمات ممتازة جدا.

تمت إضافة طرق شحن متعددة لتناسب كل الفئات العمرية وكل المستخدمين لخطوط أو شرائح سوا بالمملكة العربية السعودية وذلك إذا كان من محبي استخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقات البنوك مسبقة الدفع أو المحافظ الإلكترونية أو أيا كان من طرق الدفع بالمملكة العربية السعودية وذلك تسهيلا على العملاء وإتاحة فرصة إعادة الشحن أمامهم بكل سهولة ويسر دون مشكلة أو قلق.

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نبذة عن بطاقة سوا

بطاقة سوا من أوسع البطاقات استخداما بالمملكة العربية السعودية والمدعومة من شركة الاتصالات بالمملكة STC، تعد بطاقة سوا من البطاقات مسبقة الدفع، يمكن لمستخدمي بطاقة سوا إجراء كل أنواع المكالمات كالمحلية والدولية وتتميز تكلفة المكالمة بصغرها، بالإضافة لباقات الإنترنت والتي تغطي شبكتها نطاق واسع من أرض المملكة العربية السعودية، وتهدف STC لزيادة الخدمات الهاتفية في السنين القادمة حيث قامت بدعم 5G لزيادة جودة الخدمات الهاتفية والإنترنت بالمملكة العربية السعودية.

وتقوم الشركة كل فترة بتطوير خطوطها وعمل صيانة لها وإضافة طرق شحن جديدة لتفيد العميل وتكون في تواصل دائم معه في أرجاء المملكة العربية السعودية، وذلك بغرض التسهيل على العميل وتوفير الخدمة بأفضل أداء له ولرفع مستوى كفاءة الشبكة الخاصة بالشركة، ويمكن للعميل بمتابعة المقال معرفة كل الطرق الخاصة بإعادة الشحن الخاصة بالشركة واختيار أفضل طريقة مناسبة للعميل.

شركة STC ونظام ال5G الجديد

وتقوم شركة الاتصالات السعودية بتقديم خدمة 5G وإدخالها للملكة العربية السعودية وتوفيرها لجميع المواطنين على أرض المملكة العربية السعودية، ويشترط على العميل الراغب بالحصول على خدمة 5Gمن شركة الاتصالات STC شراء بطاقة أو خط جديد يدعم الخدمة الجديدة وهي 5G، وستعرض الخطوط للشراء في وقت قريب في جميع أنحاء المملكة وقبل الشراء تأكد أن الشركة تغطي بأبراجها منطقتك السكنية حتى يتسنى لك الاستفادة من الخدمة بشكل سليم.

جميع طرق شحن سوا

طريقة شحن سوا مهمة لكل السعوديين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية وقد قامت شركة الاتصالات السعودية STC بتوفير شرائح سوا المشهورة ذات التكلفة المنخفضة لأجل الاتصالات والمكالمات إلى آخره من المميزات.

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قامت STC أيضا بتطوير طرق الشحن وتعديدها للتوفير على العميل الوقت والجهد واختيار أنسب طريقة للشحن وطرق الشحن كالآتي: كيفية شحن بطاقة سوا باستخدام بطاقات إعادة الشحن

طريقة شحن سوا باستخدام بطاقات إعادة الشحن تستخدم من قبل الكثير من مستخدمي STC وشرائح سوا بطريقة من الطرق الآتية:

يقوم العميل بالاتصال على الرقم الخاص بالعملية *155* ثم كتابة الرقم الخاص ببطاقة إعادة الشحن قم #.

يقوم العميل بإرسال رسالة للرقم 155 تحتوي على الرقم الخاص ببطاقة إعادة الشحن ثم قم بعمل فراغ ثم 155.

يقوم العميل المستخدم لشريحة سوا بالاتصال بالرقم 1500 ويقوم باختيار إعادة الشحن ثم موافقة ثم كتابة الرقم الخاص ببطاقة إعادة الشحن.

أو بالدخول على صفحة سوا الرئيسية لشحن بطاقة سوا هنا.

رقم خدمة العملاء لشركة STC المجاني

طريقة شحن سوا بالموقع

يمكن أيضا شحن سوا بموقع mystc وخطواتها غاية في السهولة كالآتي:

قم بالدخول لموقع mystc المدعوم من شركة STC بالمملكة العربية السعودية هنا.

قم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم والرقم السري الخاص بك ثم قم بالدخول للموقع.

قم باختيار الرقم الذي تريد شحن رصيد له من القائمة الخاصة بك.

قم بالنقر على عملية إعادة الشحن واختيار القيمة التي ترغب بالشحن بها.

عليك اختيار الطريقة التي ترغب بالدفع بها (أسهل طريقة يمكنك الدفع بها).

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شحن الرصيد بأجهزة دفع STC

شحن الرصيد بأجهزة دفع STC حيث قامت بتوفير أجهزة سهلة التعامل للقيام بعملية الشحن ويمكن استخدامها كما يأتي:

قم بالتوجه لأحد هضه الأجهزة للقيام بعملية الشحن ويمكن للعميل معرفة أمكانها هنا .

قم باختيار خيار شحن سوا من الجهاز وقم بكتابة الرقم الذي تريد الشحن له.

قم بإدخال البطاقة الائتمانية الخاصة بك لعملية الدفع ثم قم بإدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة.

ثم قم بالضغط على خيار إتمام العملية بعد إتمام عملية الشحن الخاص بك.

كيفية شحن بطاقة سوا من خلال تطبيق MySTC

طريقة شحن سوا من خلال تطبيق MySTC هي طريقة سهلة جدا والتطبيق متوافق مع جميع الهواتف التي تدعم Android أو أنظمة هواتف وجوالات أيفون.

قم بتشغيل التطبيق على الهاتف ثم قم بكتابة اسم والرقم السري الخاص بك ثم قم بتسجيل الدخول.

قم بكتابة رقم الجوال الذي تريد القيام بعملية الشحن له في الفراغ المحدد للكتابة.

قم بالضغط على عملية إعادة الشحن.

قم باختيار وسيلة الدفع التي ترغب بها بالتطبيق.

قم بعملية الدفع وبعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة قم بالضغط على موافقة.

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كيفية شحن سوا عن طريق مواقع البنوك

طريقة شحن سوا عن طريق المواقع الخاصة بالبنوك وتلك من الخدمات البنكية بالتوافق مع شركة STC للتسهيل على العملاء وتكون الطريقة كالآتي:

قم بالدخول لموقع البنك الذي تريد التعامل معه من أجل عملية إعادة الشحن.

قم باختيار من الخدمات المقدمة عملية شحن رقم سوا من صفحة البنك.

قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالشحن والانتهاء من عملية الشحن والتأكد من وصول الشحن لجوالك.

شحن سوا باستخدام هاتف البنك

طريقة شحن سوا خلال الهواتف البنكية هي خدمة ديناميكية تفاعلية مع الرد الآلي الخاص بالبنك وهي طريقة مدعومة تقريبا من كل البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية ويمكنك القيام بعملية إعادة الشحن كالآتي:

قم بعملية اتصال بالهاتف الخاص بالبنك الذي ترغب في التعامل معه.

عندما يطلب الرد الآلي طلب الرقم السري الخاص بك قم بإدخال الرقم السري.

قم بطلب خدمة شحن سوا من شركة الاتصالات العودية STC.

قم بإدخال رقم الجوال الذي ترغب في عملية إعادة الشحن له.

قم باختيار المبلغ الذي تود إتمام عملية إعادة الشحن به.

قم باختيار طريق الدفع السهلة بالنسبة لك.

قم باتباع خطوات الرد الآلي التي يمليها عليك.

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كيفية شحن بطاقة سوا من خدمة مفوتر

يميل العديد من عملاء شحن سوا رغم تعدد وسائل إعادة الشحن من سوا المتوفرة من STC إلى هذه الطريقة حيث تتم عملية الشحن من جوالات بأرقام مفوترة أخرى.

تتم العملية العملية باستخدام تطبيق الجوال MySTC المدعوم من شركة الاتصالات بالمملكة العربية السعودية.

يمكن إتمام عملية إعادة الشحن بطريقة من الطرق السابقة أو برسالة نصية بالمبلغ الذي تريد إتمام عملية الشحن به ثم رقم الهاتف الذي تريد الشحن له ثم الإنهاء برقم 144 وقم بإرسال تلك الرسالة النصية للرقم 900 حيث ستستقبل الشركة الطلب وتقوم بعملية إعادة الشحن.

باستخدام وسيلة من الوسائل السابقة يمكنك إتمام عملية الشحن وإكمال المهام التي ترغب بها بسهولة تامة.

يمكنك التأكد من وصول الشحن أو الرصيد عن طريق الرجوع للهاتف والتأكد من الرصيد الخاص بك.

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طريقة شحن سوا بخدمة تحويل الرصيد

طريقة شحن سوا بخدمة تحويل الرصيد من الطرق السهلة التي يمكن إتمامها بخطوة واحدة دون عناء وتكون بإرسال رسالة نصية للرقم 900 ثم قم بكتابة المبلغ المطلوب ثم اكتب رقم الجوال الذي ترغب بإعادة الشحن له ثم اكتب 133 .

شحن سوا باستخدام تطبيق البنك

شحن سوا باستخدام التطبيق البنك من الطرق الشائعة التي يمكن بها إتمام عملية إعادة الشحن في نفس الوقتدون توجه إلى أي مكان.

افتح تطبيق البنك الذي ترغب به وتتعامل معه وقم بعملية تسجيل الدخول بالاسم والرقم السري الخاصين بحسابك.

اختر من الخدمات خيار عملية دفع الخدمات واختر من القائمة المنسدلة شحن الجوال أو الهاتف.

قم بإدخال رقم الجوال أو الهاتف الذي ترغب بعملية إعادة الشحن له.

بعدها عليك إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصين بك.

بعدها اختر طريقة الدفع أو التسديد الملائمين لحالتك سواء كانت بطاقة ائتمانية أو بالفواتير أو بطاقة مسبقة الدفع.

قم بالضغط على زر إتمام العملية.

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تقدم كل بنوك المملكة العربية السعودية خدمات إعادة الشحن والدفع الإلكتروني لشركات الاتصالات كلها بلا استثناء، ولذا يمكن للعميل الدخول لأي بنك مث بنك الراجحي أو البنك الأهلي أو بنك البلاد وغير ذلك من البنوك والقيام بعملية إعادة الشحن بسهولة وبدون أي مشاكل أو معوقات لإتمام عملية إعادة الشحن، وتقوم تلك البنوك بخصم نسبة بسيطة جدا من أجل إتمام هذه العملية وهذه النسبة ثابتة.

كيفية شحن بطاقة سوا بتطبيق STC Pay

عملية الشحن باستخدام تطبيق STC Pay من الطرق السهلة أيضا المدعومة من STC التي لا تستلزم عناء أو ذهاب إلى أي مكان كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية:

عليك أولا تحميل تطبيق STC Play من App store .

بعد الانتهاء من عملية التحميل ادخل إلى التطبيق وقم بإنشاء الحساب الخاص بك.

بعد الانتهاء ادخل على متجر STC .

اختر من القائمة عملية إعادة شحن سوا وقم بإدخال رقم الجوال أو الهاتف الذي ترغب بإعادة عملية الشحن له.

بعدها اختر مبلغ إعادة الشحن.

اختر وسيلة الدفع التي ترغب بها.

شحن سوا بدون رقم الهوية

يمكن لعملاء شركة سوا إعادة الشحن بسهولة ودون الحاجة لرقم الهوية بالخطوات الآتية:

تم فتح طريقة إعادة الشحن بسهولة وذلك من خلال التطبيق الخاص بالهاتف.

تم فتح أيضا إعادة الشحن بدون رقم هوية عن طريق التطبيق البنكي الذي ترغب به دون أية مشاكل.

فتح بطاقات الصراف أيضا لعملية إعادة الشحن دون الحاجة لرقم هوية.

باقات STC للعملاء

تقوم شركة STC بتوفير العديد من الباقات والخدمات لكل من هم على أرض المملكة العربية السعودية، ويمكن للعميل الراغب باختيار الباقة التي يرغب بها معاينة الباقة ومواصفاتها من الموقع الرسمي لشركة STC، وبعد الاضطلاع الواسع على الباقة ومقارنة التكلفة بميزات الباقة ومقارنة الباقة ببقية الباقات الأخرى بعدها يمكن له اختيار الباقة بسهولة ويسر، والتأكد من صلاحية الباقة وبعد الاستفادة من الباقة على النظر البعيد وصلاحية الباقة لكل الاستخدامات التي قد يؤول لها عميل سوا ولا داعي للقلق، فكما ذكرنا فإن شركة STC تدعم الكثير والكثير من الباقات مع خدمات هاتفية ممتازة لكل العملاء على أرض المملكة العربية السعودية، وتقدم الشركة العديد من الباقات لكافة الخطوط المختلفة مثل باقات سوا بلس الجديدة مثل سوا شير وسوا فليكس وسوا لايك وسوا ستار وغير ذلك لتنويع الخدمات أمام العميل وذلك حتى يختار الباقة التي تناسبه وتناسب عمله وظروف معيشته، ويمكن اختيار الباقة بسهولة تامة بدون أية مشاكل وإذا واجهتك مشكلة قم بالاتصال والاستعلام من خدمة العملاء.

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صلاحية الشحن وتمديدها لمستخدمي سوا

قامت شركة STC أو سوا بتمديد صلاحية شحن بطاقة سوا وذلك بشروط وصلاحيات للشريحة الراغب بتفعيل الخدمة عليها عبر جوالك والشروط كالآتي:

تكون الشريحة في الخدمة لمدة 90 يوما من تاريخ شرائك للشريحة.

تقوم الشركة بتفعيل مدة الخدمة بعد قيامك بعمليات شحن لأول مرة.

يتم حذف الرصيد إذا لم تقم بأي عملية خلال هذه الأيام ال90.

تقوم صلاحية تمديد الرصيد باستهلاك رصيد أكبر من عملية إعادة الشحن لذلك يفضل الالتزام بعملية إعادة الشحن للتوفير على العميل لدى شركة سوا، وتقوم عملية تمديد الرصيد بالحصول على كمية محددة فقط من الرصيد وهذه الكمية بسيطة لا تستلزم إلا في الحالات الطارئة التي يمر بها العميل من أجل القيام بعملية الاستلاف.

خطوط سوا مسبقة الدفع

تمنح شركة سوا لعملائها بعض الخطوط أو الشرائح مسبقة الدفع والتي تتميز بانخفاض تكلفتها خاصة الدولية منها، ويمكن للعميل شراء أي من هذه الخطوط من منافذ البيع التابعة للشركة أو عن طريق الشراء من الإنترنت في ظل الأزمة الحالية تسهيلا للعميل عبر الموقع الرسمي للشركة بسهولة ويسر.

يفضل استخدام خطوط سوا مسبقة الدفع مع الشركات أو الاتصالات المهمة حتى لا يكون هناك توقف من أجل إعادة الشحن فيتم الاستخدام مباشرة ثم الدفع بنظام الفواتير للتسهيل على العميل المستخدم لشركة سوا لنظام خطوط سوا مسبقة الدفع ويمكن الطلب عبر الموقع أو عبر أي فرع من فروع شركة سوا القريب من محل إقامتك.