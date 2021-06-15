نتائج شهادة التعليم الابتدائي cinq one dz موقع فضاء أولياء التلاميذ رابط الديوان الوطني للامتحانات

نتائج شهادة التعليم الابتدائي في الجزائر، هي من أهم الأخبار التي يتم البحث عنها اليوم من قبل أكثر من 850 ألف تلميذ وتلميذة، أدوا الامتحانات هذا العام وينتظرون النتيجة من موقع فضاء أولياء التلاميذ الذي من المتوقع أن يرفع النتائج خلال الساعات القلية القادمة، النتيجة تم تصحيحها من 16 ألف معلم متخصص جهزتهم وزارة التربية الوطنية لتصحيح أوراق الإجابات الامتحانية، في أكثر من 60 مركز تصحيح الإيجابات على مستوى الجمهورية، والنتيجة يمكن الاستعلام عنها عن طريق الرابط الخاص موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات برقم التسجيل، الموجود على الاستدعاء الخاص بالامتحان وفيما يلي طرق الحصول على النتائج إلكترونياُ. رابط نتائج شهادة التعليم الابتدائي في الجزائر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

رابط فضاء أولياء التلاميذ.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية. أستعلام نتائج شهادة التعليم الابتدائي دور 2021 الدخول على رابط الديوان الوطني للامتحانات. تسجيل رقم التسجيل الموجود على الاستدعاء. كتابة رقم المرور “الرقم السري” الموجود على الاستدعاء. أضغط استعلام عن النتائج سوف تظهر تفاصيل النتائج بالتوفيق للجميع. نتيجة الشهادة الابتدائية موقع فضاء أولياء التلاميذ رابط نتائج شهادة التعليم الابتدائي في الجزائرأستعلام نتائج شهادة التعليم الابتدائي دور 2021نتيجة الشهادة الابتدائية موقع فضاء أولياء التلاميذ الدخول على رابط tharwa.education.gov.dz .

. تسجيل الدخول ثم كتابة الرقم السري.

الضغط على أنا لست روبوت.

تحديد السنة الدراسية والمرحلة التعليمية الفصل الدراسي.

قم بتسجيل بيانات أبنك بدقة وبصورة صحيحة.

قم بسحب كشف نقاط التلاميذ ثم طباعته ليكون مستند رسمي عن النتيجة. شروط الحصول على كشف نقاط التلاميذ عبر فضاء أولياء التلاميذ الحصول على كود الطالب ” الرقم التعريفي ” ويأتي من المؤسسة التعليمية التابع لها التلميذ. ضرورة أن يكون لولي أمر التلميذ حساب على الموقع وفي حال لم يكن له حساب يبادر بعمل حساب الآن. وزارة التربية الوطنية الجزائرية شروط الحصول على كشف نقاط التلاميذ عبر فضاء أولياء التلاميذوزارة التربية الوطنية الجزائرية أعلن وزير التربية الوطنية الجزائري السيد / محمد واجعوط، أن النتائج تم الانتهاء من تصحيحها وسوف تكون جاهزة للعرض على المواقع السابق ذكرها خلال الساعات القادمة، وقال أن الطلاب يمكنهم سحب الكشوف الخاصة بالنقاط بعد مرور ثلاثة أيام من إعلان النتيجة، وشدد على أنه في حال الذهاب إلي المدارس يجب أرتداء الكمامات، والحرص على التباعد والأخذ بالإجراءات الاحترازية.

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