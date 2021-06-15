تشمل عروض تويوتا لاند كروزر 2021 تقسيط من البنك الأهلي السعودي العديد من الخيارات سواء في حالة تحويل الراتب على البنك أو في غير حالات تحويل الراتب وذلك للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

مواصفات تويوتا لاند كروزر 2021

تأتي السيارة في عدة طرز وموديلات من بينها تويوتا لاند كروزر GXR-Grand Touring 2021 التي تأتي مع محرك قياس 4.6 لتر نوع V8 مزود بـ 32 صماماً وبقدرة حصانية قصوى تصل إلى 304 حصانًا وهذا المحرك قادر على توليد عزم دوران أقصى يصل إلى 439 نيوتن في المتر فيما يصل معدل استهلاك الوقود إلى 8.4 كلم/ لتر.

كما تأتي السيارة مع نافل حركة اوتوماتيك نوع الجر دفع رباعي مع 3 أوضاع للقيادة هي وضع القيادة العادي والقيادة على الرمال والقيادة في الطين .

عروض تويوتا لاند كروزر عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري

هناك نظامين بحسب وضع الراتب النظام الأول إذا كان الراتب محوّل على البنك الأهلي يبلغ القسط الشهري 2,753 ريال بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية فيما تصل الدفعة الأخيرة إلى 40 % من قيمة السيارة فيما يصل معدل الربح السنوي من البنك إلى 6.72 %، أما في حالة تحويل الراتب على بنك آخر فإن قيمة القسط الشهري سوف تبلغ SAR 2,916 ويتم تحصيل 10 % من قيمة السيارة كدفعة أولى وتصل الدفعة الأخيرة إلى 30 % من ثمن السيارة ويصل معدل النسبة السنوية إلى 9.4 %.

تفاصيل عروض التقسيط من البنك الأهلي

تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات أي 60 شهرًا كما تم احتساب مبلغ الأجرة الشهرية بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة مع حق البنك في تطبيق الشروط والأحكام الخاصة بكل من البنك والوكالة كلٍ على حدة ويمكن لعملاء البنك الأهلي السعودي الحصول على عروض أخرى خاصة حاملي بطاقات البنك الأهلي.

عروض تقسيط تويوتا جميل

كما يمكن الحصول على هذه السيارة من خلال عروض شركة تويوتا جميل الوكيل الحصري لسيارات تويوتا في السعودية وذلك من خلال الحصول على تمويل من شركة عبداللطيف جميل للتمويل والتقسيط على 60 شهرًا سواء بمقدم أو بدون دفعة مقدمة وفق العديد من المزايا التي تقدمها تويوتا لعملائها.