نائب اردنية سابقة تكسب قضية ضد صحفي بمبلغ 21 الف و700 دينار

دوت الخليج : كسبت النائب السابق الدكتورة ديما طهوب قضية سبق ورفعتها ضد احد الصحفيين بتهمة الذم ، فقد رفضت محكمة الاستئناف شكلا الاستئناف الذي تقدم به الصحفي على قرار تغريمه مبلغ21 الف و700 دينار وتضمينه الرسوم والمصاريف .
حيث يعتر من الناحية القانونية ان الصفحي قدم الاستنئاف بغير مدته القانونية ـ وبذلك تصبح محكمة الاستئناف قد اكدت الحكم الصادر لصالح طهبوب .
وقد علقت طهوب على الحكم بقولها :
للتذكير والتنويه
القضية الآن نزلت للتنفيذ و قد تبرعت بالمبلغ لجمعية افاق للتعليم برسالة التزام منذ شهر ١٢ ٢٠٢٠
وهذا نصها
رئيس مجلس ادارة جمعية آفاق الخيريه للتعليم سعادة الاستاذ رسمي الملاح
الامين العام الاستاذ حمزة المفالحه
تحية و بعد
أحيي جمعيتكم و جهودكم الجبارة و المميزة في فتح آفاق الأمل و العلم للطلاب الأردنيين و التي تشرفت بالتعرف عليها و مواكبتها خلال الأربع سنوات الماضيه
و اليوم حكمت المحكمة لي بمال كتعويض عن قضية أساءت لي و لسمعتي و لحياتي و عائلتي و عملي بغير وجه حق على مدى أربع سنوات، و أظهرت كم هو عميق شرخ الافكار و الاخلاق عند البعض في مجتمعنا!
و اني ارى تزكيتها و تطهيرها و نمائها بأن توضع في بناء عقول و تربية قلوب لا تعرف الكراهية و الاقصاء و الايذاء و لا تتخذ من البذاءة سلاحا او الاستقواء منهجا
وذلك بالاستثمار في التعليم و طلبة العلم و بناء جيل ارجو ان يكون نخبوي الفكر و الاخلاق يشبه هذا الوطن الطيب، و بذا أكون قد طبت نفسا و تجاوزت المشكلة، و طويت صفحة من الألم والظلم طحنتني على مدى اربع سنوات آملة ان تقدم آفاق للتعليم حياة جديدة لطلابنا مبنية على الفهم و المحبة و السعة و الحفاظ على قيمنا الأردنية الثقافية و الدينية
و صدق أحمد شوقي اذ قال:
فعلم ما استطعت لعل جيلا
سوف يأتي يحدث العجب العجابا
و لا ترهق شباب الحي يأسا
فإن اليأس يخترم الشبابا
فرب صغير قوم علموه
سما و حمى المسومة العرابا
و كان لقومه نفعا و فخرا
و لو تركوه كان اذى و عابا
ارجو اعتبار هذه الرساله التزاما مبدئيا لحين تحصيل المبلغ وخصم الرسوم و اتعاب المحاماة
و تفضلوا بقبول الاحترام
ديمة طهبوب
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