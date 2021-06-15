أكثر من 3 ملايين و825 ألف وفاة بكورونا
حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من ثلاثة ملايين و825 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.
ووفقا للموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 176953132 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 3825401 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 161061403 حالات.
ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 615213 حالة وفاة من أصل 34331298 إصابة تليها الهند مع تسجيل 377061 حالة وفاة من أصل 29570035 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 488228 حالة وفاة من أصل 17452612 إصابة.
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