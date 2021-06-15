الصحة العالمية: تراجع عدد الاصابات بكورونا
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، عن تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم.
ونقل موقع "يورونيوز" الإخباري عن الأمين العام للمنظمة، تيدروس غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة جنيف السويسرية، القول: إن العالم "يشهد تراجعا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا للأسبوع السابع".
وأوضح أن هذه تعد "أطول مدة تراجع للإصابات منذ بدء الجائحة قبل نحو عام ونصف العام".
وأعرب غيبريسوس، عن ارتياحه جراء الانخفاض العام في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس.. مشيراً إلى أن الوفيات بشكل عام "لم تتراجع بالسرعة ذاتها ولم تنخفض إلا قليلا الأسبوع الماضي" مقارنة بعدد الإصابات.
في السياق ذاته، لفت غيبريسوس إلى أن "الفيروس ينتقل أسرع من توزيع اللقاحات عالميا".. داعيا القادة السياسيين إلى الالتزام بتحصين 70 في المئة على الأقل من سكان العالم قبل حلول موعد اجتماع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع، العام المقبل.
وحتى مساء اليوم، فقد تجاوز عدد المصابين بكورونا عالميا 177 مليون شخص، بينما لقي أكثر من 3 ملايين و800 ألف آخرين مصرعهم بسبب الفيروس، بحسب موقع "وورلد ميتر".
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