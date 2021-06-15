العسومى : الأمن المائى لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى

جدة - نرمين السيد - أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، اليوم الثلاثاء، بنتائج الاجتماع غير العادى لوزراء الخارجية العرب، والذى عقد اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا على دعم البرلمان العربى الكامل لمخرجات هذا الاجتماع، التى أكدت على أن الأمن المائى لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، ولا يمكن القبول بأى مساس به بأى حال من الأحوال.





وثمن رئيس البرلمان العربى دعوة وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولى إلى تحمل مسؤولياته فى هذا الصدد، من خلال عقد جلسة عاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة، تضمن التوصل إلى اتفاق عادل وقانونى وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وجدد "العسومى" التأكيد على موقف البرلمان العربى الرافض تمامًا لأية إجراءات أحادية الجانب، تقوم بها إثيوبيا وتلحق ضررًا بالحقوق المائية لكل من مصر والسودان. وأكد "العسومى" أن البرلمان العربى يمارس كافة أشكال الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن عدالة الموقفين المصرى والسودانى فى هذه الأزمة أمام كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مضيفًا أن هذه القضية، ستكون من القضايا الرئيسية التى سيناقشها البرلمان العربى فى جلسته العامة القادمة المقرر عقدها يوم السبت الموافق 26 يونيو 2021.

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