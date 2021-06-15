بيان اللجنة الوزارية العربية لوقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس المحتلة

جدة - نرمين السيد - اجتمعت اللجنة الوزارية المكونة من الأردن، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، وتونس بصفتها رئاسة القمة العربية والعضو العربى فى مجلس الأمن، والأمين العام، فى أولى جلساتها فى الدوحة، اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8860، الصادر عن الدورة غير العادية على المستوى الوزارى، بتاريخ 2021/5/11، بشأن العدوان الإسرائيلى على مدينة القدس المحتلة وأهلها بما فى ذلك المسجد الأقصى المبارك وحى الشيخ جراح، والذى قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دولية، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس المحتلة.





كما رحبت اللجنة بمشاركة الجزائر فى الاجتماع الأول لحين صدور قرار من الدورة المقبلة ( 156 ) للمجلس. وكذلك اختار أعضاء اللجنة المملكة الأردنية الهاشمية لرئاستها، وبموجب التفويض الممنوح للجنة من مجلس الجامعة، فقد تداول أعضاء اللجنة فى أفضل السبل والآليات للتحرك تنفيذا للتكليف الصادر إليها من المجلس واستقر الرأى على القيام بمجموعة من الخطوات والإجراءات والاتصالات مع مراكز التأثير والقرار فى المجتمع الدولى بهدف وقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية واللا قانونية التى تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانونى والتاريخى القائم فى المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتقويض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل فى المنطقة. وتم تكليف الأمانة العامة ومختلف مجالس السفراء العرب فى العواصم الدولية المعنية باتخاذ عدد من الإجراءات، تنفيذا للتفويض الممنوح للجنة، كما طلب من الأمين العام متابعة تنفيذ البيان ورفع تقرير بما تم الى الدورة العادية القادمة المجلس الجامعة ( 156 ).

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